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Antalya'da, otelde hınca hınç 'korona' partisi

Antalya'da, otelde hınca hınç 'korona' partisi

Antalya'da, artan vaka sayılarına rağmen kural tanımayan eğlenceler hız kesmiyor. Bu kez de Manavgat’ta bir otelde çekilen korona partisi görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.