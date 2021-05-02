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    Antalya'da, otelde hınca hınç 'korona' partisi

    Antalya'da, otelde hınca hınç 'korona' partisi

    Antalya'da, artan vaka sayılarına rağmen kural tanımayan eğlenceler hız kesmiyor. Bu kez de Manavgat’ta bir otelde çekilen korona partisi görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.
    • DHA
    • 02.05.2021 - 22:58
    • Güncelleme : 02.05.2021 - 23:11
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    Haftalık vaka tablosunda çok yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya’da pandemi kuralları hiçe sayılmaya devam ediliyor.

    Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen eğlence, kural tanınmazlığın belgesi olarak kayıtlara geçti.

    KURALLAR UNUTULDU

    Pandemi döneminin olmazsa olmazı sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı eğlencede otel müşterisi oldukları öğrenilen yüzlerce kişi, müzik eşliğinde eğlenip o anları cep telefonları ile görüntüledi.

    Yaşananlar orada bulunan katılımcılar tarafından kayıt altına alıp sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

    Görüntülerde otel çalışanlarının maske takarak servis yaptıkları görülürken, eğlenceye katılanların sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydığı görülüyor.

    Antalya'da, otelde hınca hınç 'korona' partisi VİDEO

    Antalya da, otelde hınca hınç korona partisi #1

    Antalya da, otelde hınca hınç korona partisi #2

    Antalya da, otelde hınca hınç korona partisi #3

    Antalya da, otelde hınca hınç korona partisi #4

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