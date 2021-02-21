Antalya’da bir otelin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken disko bölümündeki eğlence görüntüleri tepki topladı.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında otellerde canlı müzik kısıtlaması getirmesine rağmen Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki bir otel, kısıtlamayı ihlal edip diskoyu müşterilerine açtı.

Diskoya inen otel müşterileri sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayıp saatlerce eğlendi.

Otel müşterisi olduğu değerlendirilen bir kişi ise tepkisini cep telefonu kamerasıyla diskoyu görüntüleyerek dile getirdi.

"BURADA VİRÜS YOK"

Görüntüleri çeken kişi, “Maske yok, mesafe yok, burada virüs yok, farklı bir gezegende yaşıyorlar.” diyerek tepkisini gösterdi.

Pistte dans edenlerin ve stanttaki kişilerin sosyal mesafesiz oturmaları da görüntülere yansıdı.

Diskoda sadece görev yapan garsonların maske taktığı görüldü.

Antalya'da otelin diskosunda eğlence kamerada ViDEO

























