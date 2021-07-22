Otellerin ve pansiyonların tam kapasite dolması nedeniyle, Kurban Bayramı için tatile çıkan yerli turist yer bulamadı. Vatandaşların bir kısmı araçlarında, plajda ya da çadırlarında uyudu.

Türkiye'ye bu yıl yurt dışından gelen turist sayısı oldukça yüksek olunca, tatil bölgelerinde oteller de belirli kapasiteye kadar doldu.

Dış turizmin etkisiyle yoğun geçen yaz sezonunda Antalya, Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte yerli tatilcilerin de akınına uğradı.

OTEL VE PANSİYONLARDA YER BULUNAMADI

9 günlük tatilde konaklama tesisleri yüzde yüz doluluğa ulaşırken, yurdun dört bir köşesinden gelip, Alanya ilçesindeki İncekum Plajı’nda tatil yapmayı planlayan vatandaşlar, otel ve pansiyonlarda yer bulamayınca ilginç manzaralar oluşturdu.

Antalya'da otellerde yer kalmayınca tatilciler dışarda yattı VİDEO











KİLİMLERİN ÜSTÜNDE UYUDULAR

Tatilciler, geceyi araçlarında ve sahile kurdukları çadırlarda geçirirken, bazıları da hemen araçlarının yanına serdikleri kilimlerin üzerinde uyudu.





YİYECEK VE İÇECEKLERİNİ STOKLADILAR

Araçlarında yiyecek ve içeceklerini de stoklayan tatilciler, gündüz kalktıklarında ise kahvaltı sonrası deniz keyfi yapıyor.





"BULDUĞUMUZ YERE YATIYORUZ"

Tatilciler, otel ve pansiyonlarda yer bulamadıkları için böyle bir yönteme başvurduklarını anlattı. “Geldik otel ve kamp yerlerinde yer yok. Ayrıca da çok pahalı. Arabada, etrafında geceyi geçiriyoruz. Bulduğumuz yere yatıyoruz.” diyen tatilciler, yabancı turistlerin daha erkenden rezervasyonla konaklama alanlarını doldurmalarına da sitem etti.



