Antalya'da oto aksesuar işletmesinde çıkan yangın dükkanı küle çevirdi Henüz bilinmeyen bir nedenle oto aksesuarı yapılan işletmede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, iş yerinde bulunan makinalar ve tesisat kullanılmaz hale geldi. Yangın sonrası işletme sahibi gözyaşlarını tutamadı.

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İHA

Korkutan yangının adresi Antalya oldu.

Manavgat ilçesinde oto aksesuarı yapılan bir işletmede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangına müdahale etti

Olay yerine gelen ekipler tüm dükkanı saran alevleri kontrol altına alarak söndürürken, yangının çıktığı işletme küle döndü.

Yangın sırasında sık sık patlamaların olması ve iş yerinin yan ve tavan bölümünün tamamen saç olması nedeniyle oluşan ısı itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

İş makinaları kullanılmaz hale geldi

Çıkan yangında iş yerinin içerisinde bulunan Tofaş Marka otomobil, motosiklet, oto aksesuarları, iş makineleri ve tesisat tamamen yandı.

Yangında bitişikteki iş yerlerine de küçük çapta hasar verdi.

Son anda canını kurtardı

Yangına iş yerinde uyurken yakalanan ve son anda dışarı çıkarak canını kurtaran iş yeri sahiplerinden Sinan Öztürk’ün hafif şekilde yaralandığı ve dumandan etkilendiği görüldü.

İyi olduğunu belirten Öztürk, sağlık ekipleri ve olay yerindeki vatandaşların ısrarları sonucunda ambulansa binerek hastaneye gitmeyi kabul etti.

Gözyaşlarına hakim olamadı

Sinan Öztürk’ün ağabeyi Uğur Öztürk, iş yerine geldiğinde gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Uzun süre iş yerine bakan Uğur Öztürk, esnaf ve vatandaşlar tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

2 kardeşin sabah 06.00’a kadar iş yerinde çalıştığı, Uğur Öztürk’ün eve gittiği Sinan Öztürk’ün ise iş yerinde kaldığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalar devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)