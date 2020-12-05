Antalya'da oyun oynarken depreme yakalandı

5.2 büyüklüğüyle Antalya'da panik yaratan depreme bir çocuk, bilgisayar başında oyun oynarken yakalandı. O anlar, sosyal medyada paylaşıldı.

Akdeniz bugün 15.44'te 5.2 büyüklüğünde depremle sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin merkez üssünün Antalya'nın Gazipaşa ilçesi olduğunu belirtti.

Bölgenin 39.01 kilometre açığı olarak tespit ettiği deprem, saat 15.44'te meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Yerin 77.22 kilometre derinliğinde olan deprem, Antalya kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra Muğla ve Burdur dolaylarında da hissedildi.

CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANDI

Çevre illerde de hissedilen deprem paniğe neden oldu. Birçok insan yasağa rağmen kendini dışarı attı.

Antalya'da depreme bilgisayar başında canlı yayında yakalandı VİDEO

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SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

O anlarda Umut Doğanay isimli bir genç ise, canlı yayında oyun oynarken depreme yakalandı. Doğanay, yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabında paylaştı.





