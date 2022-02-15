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    Antalya'da paramotorla sahildekilerin yanına düştü

    Paramotorla havalanmaya çalışan ve başarılı olamayınca plajda bulunan ailenin üzerine doğru alçalan adam, bölgede paniğe sebep oldu.
    • DHA
    • 15.02.2022 - 08:55
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    Antalya'da paramotorla sahildekilerin yanına düştü

    Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Sorgun Titreyengöl Turizm Merkezi sahilinde paramotorla havalanan Nevzat Bodur, kalkışın ardından dengesini kaybetti.

    PİKNİK YAPAN AİLENİN YANINA ÇAKILDI

    Birkaç metre yükselen Bodur, daha sonra deniz kenarında piknik yapan bir ailenin yanına düştü. Paramotorun geldiğini fark eden aile üyeleri son anda kaçarak kurtuldu. Şans eseri kimseye bir şey olmazken, Bodur'un paramotorla yeniden havalandığı görüldü.

    Antalya'da havalanmaya çalıştığı paramotorla sahildekilerin üzerine alçaldı

    Antalya da paramotorla sahildekilerin yanına düştü #1

    Antalya da paramotorla sahildekilerin yanına düştü #2

    Antalya da paramotorla sahildekilerin yanına düştü #3


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