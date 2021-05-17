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    Antalya'da parke taşıyla otomobile saldırdı

    Park halindeki otomobilin ön camını parke taşıyla parçalayan şahsın o anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 17.05.2021 - 16:19
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 16:26
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    Antalya'da parke taşıyla otomobile saldırdı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi'ne gelen kimliği belirsiz bir kişi, eline aldığı parke taşını park halindeki bir otomobilin ön camına atmaya başladı.

    CAMLAR TUZLA BUZ OLDU

    Bir elinde top bulunan kişi, kırılan camların arasına sıkışan taşı alıp, tekrar otomobile fırlattı. O sırada çevredeki bir kişide koşarak aracın yanına gelip, kişinin attığı taş parçasını yerden aldı.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri hayrete düşürdü.

    Antalya'da park halindeki otomobilin camlarını parke taşıyla

    Antalya da parke taşıyla otomobile saldırdı #1

    Antalya da parke taşıyla otomobile saldırdı #2

    Antalya da parke taşıyla otomobile saldırdı #3

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