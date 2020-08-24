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    Antalya’da parkta kimliği belirsiz bir kadın darbedildi

    Antalya’da bir şahsın bir kadını parkta yere yatırıp darbettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 24.08.2020 - 19:06
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    Antalya’da parkta kimliği belirsiz bir kadın darbedildi

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2772. Sokak’taki bir parkta meydana gelen olayda, ismi belirlenemeyen bir erkek, yere yatırdığı kadını tartaklamaya başladı.

    KADINA ŞİDDET ANLARI KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

    Şahıs, kadının önce yüzüne, daha sonra da karın bölgesine üç kez vurdu. Kadın aldığı darbelerle ağlarken, şahsın kadına 'Bağırma' diye vurmaya devam ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Olayı gören vatandaşların durumu polise bildirdiği öğrenildi.

    Bir süre sonra şahsın yerdeki kadının elinden tutarak kaldırıp olay yerinden ayrıldığı belirtildi.

    Antalya’da parkta kadını yere yatırıp dövdü- İZLE

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