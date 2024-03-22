Antalya'da parti broşürü kavgasında 1 kişiyi öldürdü: Canımı kurtardım Parti broşürü bırakmak için girdiği işletmede dükkan sahibi ile tartışmaya başlayan şahıs, aynı yere 3. kez yeğenleriyle gelerek kavga çıkarırken yaşanan arbedede dükkan sahibi tarafından vurularak hayatını kaybetti.

DHA

Antalya'da taraflar arasında çıkan tartışma can aldı...

Muratpaşa ilçesinde dün saat 12.00 sıralarında market ve şarküteri dükkanında seçim otobüsünden inen kişiler, dükkana broşür bıraktı.

İş yeri sahibi Sinan Elbir, broşürleri bırakanları tersleyip, dükkandan çıkardı.

Ahmet B.'nin, iş yeri sahibine yaptığının yanlış olduğunu söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüştü

Sokaktan geçerken durumu gören Ahmet B.'nin yeğenleri Haktan Faik Çoban ile ağabeyi Burak Devran Çoban'ın da dahil olduğu tartışma, kavgaya dönüştü.

2 kardeş yaralandı

Dükkan sahibi Sinan Elbir, çekmecedeki tabancasını çıkarıp, tek el ateş etti.

Haktan Faik Çoban'ın karnından girip çıkan mermi, kardeşi Burak Devran Çoban'ın karnına isabet etti. 2 kardeş hastaneye götürülürken, şüpheli gözaltına alındı.

Hayatını kaybetti

Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan kardeşlerden Haktan Faik Çoban, kurtarılamadı.

"Canımı kurtardım"

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Sinan Elbir, bugün adliyeye sevk edildi. Elbir, emniyetten çıkarılırken gazetecilerin "Neden yaptınız" sorusuna, "Canımı kurtardım." karşılığını verdi.

"Amacım kimseye zarar vermek değildi"

Sinan Elbir'in polisteki ifadesi de ortaya çıktı. Elbir, ifadesinde, "Siyasi partideki arkadaşlar geldi, gitmelerini söyledim. Ahmet B., o sırada broşürü getirip masama bıraktı. 'Hiçbir siyasi partiye inanmıyorum. Alın, broşürlerinizi gidin' dedim. Ahmet B. bunun üzerine bana küfretti. Ahmet B.'yi araya girip, gönderdiler. Sonra tekrar geldi, araya girip yine gönderdiler. Üçüncü kez geldiğinde yanında yeğenleri vardı. Hepsi bana saldırdı, darbettiler. Bu esnada masanın altına düştüm. Burada beni darbetmeye devam ettiler. Ben de çekmecedeki tabancaya el uzattım. Ne olduğunu anlamadığım esnada tabanca patladı. Bilinçli değildim. O esnada bir kişinin yaralandığını gördüm. Amacım, kimseye zarar vermek değildi." dedi.

Haktan Faik Çoban'ın cenazesi ise bugün Güzeloluk'taki mezarlıkta defnedildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)