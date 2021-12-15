Şehir içi yolcu otobüsünün arkasına tutunarak giden patenli genç, görenlere pes dedirtti. Zaman zaman duran otobüse tutunmaktan vazgeçen genç, aracın hareket etmesi ile yine tutundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi üzerinde sık sık trafiği tehlikeye düşürürken görüntülenen patenli gençlerden birisi, bu kez halk otobüsünün arkasına tutundu.

ŞOFÖR UYARI VERDİ

Yanından geçen onlarca araca aldırmayan genç, uzun süre otobüsün arkasına tutunmaya devam etti. Otobüs şoförü ise ara ara genci fark ederek, ayrılması için durakta durdu.

PATENLİ GENÇ, IŞIKLARA KADAR OTOBÜSLE İLERLEDİ

Bunun üzerine genç kaçarak uzaklaştı. Genç, otobüsün hareket etmesi ile arkadan gelerek yine tutundu.

Yaklaşık 3 kilometre otobüsün arkasına tutunarak giden genç, trafik ışıklarında otobüsü bırakarak yoluna devam etti.

Gencin kazaya davetiye çıkardığı tehlikeli anlar ise bir otomobilin kamerasına yansıdı.

Antalya’da patenli gencin tehlikeli inadı kamerada













