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    Antalya'da pes dedirten trafik magandaları kamerada

    Antalya'da trafikte makas atarak ilerleyen arabada yolculuk yapanlar, otomobilin camlarından çıkıp kapısına oturarak taş kağıt makas oynadı.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2020 - 15:07
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    Antalya'da pes dedirten trafik magandaları kamerada

    Antalya'nın Konyaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda başlayıp, Muratpaşa’daki Adnan Menderes Bulvarı'nda son bulan olay, trafikte bulunan sürücüleri tehlikeye düşürdü.

    TRAFİKTE MAKAS ATIP, CAMDAN ÇIKIP OYUN OYNADILAR

    İçinde 4 kişinin bulunduğu lüks otomobilin sürücüsü trafikte makas atarak ilerlerken, arkada oturan 2 genç, açık bulunan pencerelerden çıkıp, kapıya oturdu. Gençler tehlikeye aldırış etmeden 'taş, kağıt, makas' oynadı.

    Antalya'da pes dedirten trafik magandaları kamerada- İZLE

    HAREKET HALİNDEKİ ARACIN KAPISINA OTURUP İÇKİ DE İÇTİLER

    Gençlerin tehlikeli oyunu, Adnan Menderes Bulvarı'na kadar devam etti. Otomobil hızla seyrederken, ön yolcu koltuğunda oturan yolcunun ise kapıya oturarak içki içtiği öne sürüldü. Gençler, daha sonra içeriye girip, yollarına devam etti.

    Antalya da pes dedirten trafik magandaları kamerada #1

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