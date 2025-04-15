Antalya'da polis memuru Esat Koyuncu şehit oldu

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Antalya Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Esat Koyuncu'dan acı haber geldi...

Antalya Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Esat Koyuncu, görevi esnasında rahatsızlık geçirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Koyuncu, görevi esnasında geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı.

Polis memuru Esat Koyuncu, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

ALİ YERLİKAYA ACI HABERİ DUYURDU

"Milletimizin başı sağ olsun" ifadesi ile sözlerine başlayan Bakan Yerlikaya, devamında şöyle dedi:

Antalya Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Esat KOYUNCU; görevi esnasında geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştur.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ