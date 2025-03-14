Antalya'da polisten gençlere önce uyarı ve bilgilendirme, sonra selfie

İHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan eski sanayi sitesinde motosikletli gençlerin gürültü yaptığı şeklinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Verilen adrese gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekibi, yaklaşık 20-25 motosikletli gencin tek tek GBT sorgularını yaptı.

POLİS GENÇLERİ CEZALARA İLİŞKİN BİLGİLENDİRDİ

Polis ekibi, yeni yürürlüğe girecek olan kanunlar ve trafik cezalarındaki artışlar ile ilgili de gençleri bilgilendirdi.

Yapılan kontrollerde herhangi bir sorunla karşılaşmayan polis ekibi bölgeden ayrılmak üzereyken gençler, hatıra olarak görevli memurlarla fotoğraf çekinmek istediklerini söyledi.

"KOCA YÜREKLİ POLİS ABİMİZ"

Gençleri kıramayan devriye ekibi, gençlerle birlikte selfie çekildi.

O anları görüntüleyen bir vatandaş ise, polisin gençlerle fotoğraf çekinme anını sosyal medyada "Gençlere bilgilendirme yapıp selfie çeken koca yürekli polis abimiz" diyerek paylaştı.