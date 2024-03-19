Antalya'da Ramazan Bayramı heyecanı! Erken rezervasyonlar yüzde 100'e yaklaştı Ramazan Bayramı'nın bu yıl nisan ayına denk gelmesiyle büyük heyecan yaşarken, otellerin erken rezervasyonlarında yüzde 50 ile yüzde 70 civarında artış olduğu belirtildi.

DHA

Turizm bölgelerinde hazırlıklar tam gaz devam ediyor.

Bunların başında ise yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan dünyaca ünlü tatil destinasyonu Antalya yer alıyor.

Kentte otelciler başta olmak üzere hummalı çalışmalar yürütülüyor.

Bu yılki turizm verilerinden umutlu olan işletmecileri en çok heyecanlandıran etkenlerden biri de erken rezervasyonların yoğun olarak yapılması.

Bayram heyecanlandırdı

Ramazan Bayramı’nın turizm sektöründe düşük sezon olan nisan ayına denk gelmesi, iç turizm hareketliliği açısından büyük avantaj oluşturdu.

Son yıllarda yaz aylarına denk gelen ve bu yıl 9-12 Nisan tarihlerindeki Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması bekleniyor.

"Geçen yıla göre yüzde 70 arttı"

Sektör temsilcisi Hakan Saatçioğlu, Ramazan Bayramı’nın nisan başına denk gelmesinin, dış turizm açısından düşük olan sezonda iç turizm hareketliliği açısından büyük avantaj olduğunu dile getirdi.

Bayram sürecinde iç pazardan yüksek talep beklediklerini kaydeden Saatçioğlu, “Seçimden çıkılmış olmasının da olumlu etkisi olacak, nisan ayından itibaren konaklamalara bakıldığında ise erken rezervasyon anlamında iç pazarda geçen yıla göre yüzde 70'e varan artış görüldü." diye konuştu.

"Rezervasyonlarda yüzde 50 ile yüzde 70 civarında artış görülüyor"

Bu yıl iç turizm hareketlerinde de bir farklılık yaşandığını söyleyen POYD Başkanı Saatçioğlu, “Çok ilginç bir şekilde erken rezervasyon revaçta, geçen yıla göre iç pazarda ciddi artış var. Bölgeler olarak baktığımızda, otellerin erken rezervasyonlarında yüzde 50 ile yüzde 70 civarında artış görülüyor. Bu da bizi son derece sevindiriyor. Tabii şunu unutmamamız gerekiyor, geçen sene şubat ayında yaşamış olduğumuz depremden dolayı da bir artış söz konusu. Çünkü geçen sene şubat ve mart ayında turizmden bahsetme şansımız yoktu. Ama bu sene güzel rezervasyon akışı var." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)