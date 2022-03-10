Muhabir Karadsheh, Ukrayna'da sivil ölümleri sordu. Zaharova görüntüleri reddederken, 'provokasyon' suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Antalya'da Türkiye'nin devreye girmesiyle Rus ve Ukraynalı heyetler bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba'nın yer aldığı zirveyi uluslararası medya kuruluşlarından çok sayıda gazeteci takip etti.

RUS SÖZCÜ İLE CNN MUHABİRİ TARTIŞTI

Rus heyetle birlikte Antalya'ya gelen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ile CNN International muhabiri Jomana Karadsheh arasında, Ukrayna'da sahadan gelen görüntülere ilişkin tartışma yaşandı.

Karadsheh, Rusya'nın sivilleri hedef aldığı konusunda görüntüler olduğunu söyledi. Görüntülerin sahte olduğunu savunan Zaharova, 8 yıldır "gerçeklerin" görmezden gelindiğini kaydetti.

Antalya'da Rus Sözcü Zaharova ile CNN muhabiri arasında tartışma ViDEO

ZAHAROVA'YI SUÇLADI: PROVOKASYON YAPIYORSUN

Bunun üzerine, gazeteciler olarak sahada olduklarını ve olan biteni gördüklerini dile getiren muhabir, "provokasyon" yapmakla suçladığı Rus Sözcü için "Duruşunuz sahte" ifadesini kullandı.

Maria Zaharova da "Madem cevap almayı reddediyorsun, niye sorular soruyorsun?" şeklinde karşılık verdi.