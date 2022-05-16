Antalya'da rüyalarında gelin olduğunu gören kızının hayalini gerçekleştirdi

Kepez ilçesinde 31 yaşındaki down sendromlu kızının gelinlik giyme hayalini gerçekleştiren baba, sokağı trafiğe kapatarak düğün merasimi gerçekleştirdi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Sefer-Yüksel Öksüzoğlu çiftinin büyük kızı Kübra (31) down sendromlu olarak dünyaya geldi.

Ailenin göz bebeği olarak büyüyen Kübra, babasına gelinlik giymek istediğini söyledi.

Damatsız düğün yaptılar

İHA'nın haberine göre, küçüklüğünden bu yana kızının tüm istediklerini gerçekleştiren baba, bu isteğini de kırmayıp damatsız düğün gerçekleştirmeye karar verdi.

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Önce kına sonra düğün

Sefer Öksüzoğlu, kızı için önce kına gecesi düzenledi, ardından emniyetten gerekli izinleri alıp düğün için evinin önündeki sokağı trafiğe kapattı.

Kübra, gelinliğini giyip davetlilerin alkışları eşliğinde sokağa geldi. Pasta kesimi, halay ve dansların eksik olmadığı temsili düğün, gerçeğini aratmadı. Genç kızın mutluluğu ise gözlerine yansıdı.

"Babalık görevi olarak düğününü gerçekleştirdim"

Kızının her genç kız gibi düğün yapmayı hayal ettiğini ve bu isteğini yerine getirmek için damatsız düğün yaptıklarını söyleyen Öksüzoğlu, “Şu ana kadar her şeyi eksiksiz yapıldığı için, babalık görevim olarak hayali düğününü gerçekleştirmeye karar verdim. Normal bir düğün gibi gerçekleştirdik. Sağ olsun dostlarımız, komşularımız, akrabalarımız hepsi geldi. Kızımın hayalini gerçekleştirdik” dedi.

"Kızım evimizin neşesi, o benim servetim"

Çok duygulandığını belirten Sefer Öksüzoğlu, “Bunu ancak bir baba olan anlar. Ben ne söylesem boş. Çoğu ortamlardan kaçtım, insanlarla göz göze gelmek bile istemedim. Kızım çok mutluydu. O mutlu olduğunda biz de mutlu oluyoruz. Evimizin neşesi o. Biz baba kız değil, arkadaşız. O benim servetim” ifadelerini kullandı.

Halen mutluluğu gözlerinden okunan Kübra ise düğünde çok heyecanlandığını ve her gece rüyasında düğününü gördüğünü dile getirdi.