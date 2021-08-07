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    Antalya'da sağanak yağış sevinci

    Antalya'da sağanak yağış sevinci

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 günün sonunda kontrol altına alınan yangın sonrası, bölgede sağanak yağışın başlaması büyük bir mutlulukla karşılandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 07.08.2021 - 20:45
    • Güncelleme : 07.08.2021 - 21:03
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    Türkiye 28 Temmuz'dan bu yana orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

    225 orman yangınının 220'si kontrol altına alınırken, 2 ilde 5 bölgedeki yangına müdahaleler sürüyor.

    SAĞANAK YAĞIŞ SEVİNCİ

    Yangının kontrol altına alındığı Antalya'nın Manavgat' ilçesinde söndürülen yangın sonrası kısa süreli yaşanan sağanak yağış soğutma çalışmalarına destek oldu.

    Bölgede yaşayanlar ve söndürme çalışmaları yapan orman ve itfaiye ekipleri, sağanak yağışı büyük bir sevinçle karşıladı.

    Antalya da sağanak yağış sevinci #1

    "ALLAH'IM ŞÜKÜRLER OLSUN"

    Yangında 30'dan fazla evin hasar gördüğü Kalemler mahallesinde ise yaralar sarılmaya başlandı. Çalışmaların yürütüldüğü mahallenin sakinleri sağanakla büyük mutluluk yaşadı.

    Bazı vatandaşlar ellerini açıp, "Allah'ım şükürler olsun" diyerek dua etti. Yangında evleri yanan yaşlı çift, çevredekiler tarafından yardım çadırına götürüldü.

    Antalya'da sağanak yağış sevinci VİDEO

    Antalya da sağanak yağış sevinci #2

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    Antalya da sağanak yağış sevinci #12

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