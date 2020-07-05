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    Antalya'da sahildeki insan atıklarını köpek topladı

    Antalya'da yasağın kalkması ve sıcakların artmasıyla birlikte sahillere akın eden vatandaşların geride bıraktığı atıklar isyan ettiriyor.
    • İHA
    • 05.07.2020 - 14:10
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    Antalya'da sahildeki insan atıklarını köpek topladı #1

    Antalya'da bir grup genç, sahilde yürüyüp tatilcilerden kalan çöpleri topladı. Şişeler, poşetler, yemek artıklarıyla dolu olan sahildeki çöpleri toplayan gençler, o anları bir taraftan da cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

    Çöpleri bırakan vatandaşlara seslenen gençler, "İnsanların bıraktığı pislikleri biz topluyoruz. Daha bir sürü var, ne biçim insanlık, yiyorlar içiyorlar gidiyorlar. Pislikler" diyerek tepki gösterdi.

    İNSANLARIN BIRAKTIĞI ÇÖPLERİ KÖPEK TOPLADI

    Diğer taraftan sahildeki başka bir noktada eğitimli olduğu anlaşılan bir köpeğin yüzerek 50 metre kadar ilerde su yüzeyinde bulunan çöp poşetini alıp sahile getirmesi de başka bir tatilci tarafından görüntülendi. Sahilde bulunanların "Al gel hadi bakayım, aferin" sözleri arasında yüzerek açıldığı noktadan çöp poşetini ağzına alıp gelen köpek, poşeti sahile bıraktı. Tatilciler, "Aslanım benim aferin sana, alkış" diyerek köpeğe destek verdi.

    Görüntülerin paylaşıldığı "Antalya hakkında" isimli sosyal medya sitesinde çevreyi kirletenler kınanırken, köpek çok sayıda beğeni aldı.

    Antalya'da sahildeki insan atıklarını köpek topladı #2

    Antalya'da sahildeki insan atıklarını köpek topladı #3

    Antalya'da sahildeki insan atıklarını köpek topladı #4

    Antalya'da sahildeki insan atıklarını köpek topladı #5

    Antalya'da sahildeki insan atıklarını köpek topladı #6

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