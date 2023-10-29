Antalya'da savaş uçakları gösteri uçuşu yaptı: Büyük beğeni topladı Antalya'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla F-16 savaş uçakları gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Konyaaltı Sahili'nde yapılan uçuşa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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AA

Bağımsızlığımızın nişanesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta kutlanıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla turizm kenti Antalya'da havada, karada ve denizde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

F-16 savaş uçaklarından şov

4 adet F-16 savaş uçağı Konyaaltı Sahili ve falezler üzerinde uçarak özel bir şov gerçekleştirdi.

Erken saatlerde binlerce vatandaş, sahile inen varyantta yerini alıp uçakları bekledi.

Vatandaşlar ilgiyle takip etti

Varyanttaki Türk bayrağının olduğu falezlerden uçuşlarına başlayan F-16 pilotları, Konyaaltı Sahili'nde kendilerini selamlayan vatandaşa akrobasi hareketleri yaparak gösteri sundu.

Sahilin iki ucundan uçarak gelen F-16 pilotları manevra yaparak birbirine yakın geçiş yaptı.

Büyük beğeni topladı

Pilotların bu hareketi büyük beğeni topladı.

Gösteriyi ilgiyle takip edenler kadar zaman zaman korkanlar da oldu.

Yüksek hızlara çıktıkları sırada ses hızını geçen savaş uçaklarının ortaya çıkardığı sonik patlamalar nedeniyle bazı kişiler kulaklarını kapatırken, çocuklar ise korkup ağladı.

"Çok korktum, çok yakın uçtular"

Gözyaşlarını tutamayan 8 yaşındaki Elif Doğa "Çok korktum. Çok yakın uçtular" dedi.

"Bu güzel günü yaşamaktan oldukça gururluyuz"

Her yıl gösteriyi izlemek için geldiğini söyleyen Çiğdem Şimşek ise "Tüylerim yine diken diken oldu. Bu güzel günü yaşamaktan oldukça gururluyuz. Kelimelerimi tarif edemiyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)