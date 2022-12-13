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    Antalya'da sel bölgesine sarı kodlu uyarı yapıldı

    Meteoroloji, selin vurduğu bölge için "sarı" kodlu yağış uyarısında bulundu. Uyarının ciddiye alınması gerektiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
    • 13.12.2022 - 16:28
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 16:50
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    Antalya'da sel bölgesine sarı kodlu uyarı yapıldı

    Antalya'da dün yaşanan sağanak yağış, Kumluca ve Finike ilçelerinde sele neden oldu.

    Hayatı olumsuz etkileyen afetin ardından bölge için bugün de merkez ve doğu ilçelerine uyarı yapıldı.

    Sel bölgesine bir uyarı daha

    Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, bugün gece saatleriyle birlikte kent merkezinde ve kentin doğu ilçelerinde, kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi.

    Antalya da sel bölgesine sarı kodlu uyarı yapıldı #1

    Sarı kodlu yağış

    Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda Kaş, Finike, Kumluca ve Kemer'de "sarı" kodlu yağış beklendiği açıklandı.

    Sarı kodlu uyarının ciddiye alınması gerektiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istendi.

    Yarın akşam etkisini kaybedecek

    AA'nın aktarımına göre; kuvvetli yağışların yarın akşamdan itibaren etkisini kaybedeceğini ve perşembe ile cuma günü hafif şekilde devam edeceği de kaydedildi.

    Yağışlı havanın cuma akşamından itibaren kenti terk ederek bulutlu havanın etkili olacağı belirtildi.

    Antalya da sel bölgesine sarı kodlu uyarı yapıldı #2


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