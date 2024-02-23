Antalya'da selden etkilenen 4 ilçe 'afet bölgesi' ilan edildi Antalya’da 12-13 Şubat tarihlerinde sel ve su baskınlarında hasar oluşan Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu ilçeleri, Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak ilan edildi.

AA

Antalya'yı vuran sel felaketinin ardından bilanço netleşti...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda AFAD, selden en çok etkilenen Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu ilçelerini Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak ilan etti.

Çok sayıda iş yeri zarar gördü

Kepez ilçesinde 1 konutun ağır hasar gördüğü, 66 binanın ise ise orta hasarlı olduğu belirlendi.

Çok sayıda iş yeri de selden zarar gördü.

Tarım alanları etkilendi

Aksu ve Serik ilçelerinde 2 bin 919 dekar örtüaltı tarım alanı afetten etkilendi.

Hasar tespitinin ve ilgili yönetmeliğin gereği olarak kamu kurumları vatandaşlara yardımda bulunacak.

Ayrıca zararlar tespit çerçevesinde karşılanacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)