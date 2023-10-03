Antalya'da semt pazarlarında bağıran esnafa bin 295 TL ceza uygulanıyor Kentte Kabahatler Kanu'na göre pazarcının 'Domatese gel', 'Abla sulu limon', 'Diyarbakır karpuzu', 'Çengelköy hıyarı' gibi sözlerle bağırdığı dönem, sona erdi.

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DHA

Maniler ve yüksek sesle ürün satmak pazar geleneğinde yer alıyor.

Müşterileri tezgahlarına çekmek isteyen pazarcılar, birbirlerinin sesine aldırış etmeden bağırarak satış yapıyor.

Kimi zaman renkli görüntülerin ortaya çıktığı pazarda, kimi zaman da vatandaşlar tedirgin oluyor.

Bağıran pazarcıya bin 295 TL ceza

Bu kapsamda Antalya'daki semt pazarlarında zabıta ekipleri harekete geçti.

'Gel ablacım gel, seç seç seç, almayan bin pişman', 'Domatese gel' gibi bağırmaları, uzun süredir yasaklandı.

Satışlarını canlandırmak için slogan atan, mani ve şarkılarla rahatsız edici bağıran esnafa, bin 295 lira ceza kesiliyor.

Zabıta anons yapıyor

Zabıta, günün belirli saatlerindeki anonslarla, esnafa 'Yüksek sesle satış yapmak yasaktır' uyarısı yapıyor.

Esnafın insanları rahatsız edici şekilde bağırarak satış yapmasını engellemek için uyarı anonslarının yanı sıra tezgahlar arasında gezerek inceleme yapan zabıta, etiket ve fiyatlandırma, tezgah sınırı, tartı ve ürün gramajı konularında kurallara uymadığı belirlenen pazarcılara ceza uyguladı.

3 ceza alınması durumunda tezgah açılmayacak

Konyaaltı ilçesindeki pazar yerlerinde zabıta ekipleri, 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'daki pazar yerleri yönetmeliğine aykırı davranışta bulunan pazarcılara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem uyguladı.

Yönetmeliğe göre, rahatsız edici satış yapan pazar esnafına 1295 lira ceza kesildi.

Aynı kabahatle yıl içerisinde 3 ceza alınması halinde pazarcılara 3 hafta tezgah açmama cezası veriliyor.

19 pazarcıya ceza kesildi

Zabıta ekipleri denetimlerde etiket bulundurmamak, tezgah sınırına uymamak, rahatsız edici şekilde satış yapmak, küsuratlı fiyatlandırma ile tartıda ve satılan üründe gramaj eksikliğini inceliyor.

İlçede bu yıl 19 pazarcıya rahatsız edici şekilde satış yapmaktan ceza uygulandı.

"Bazıları bağırmayı abarttığı için yasaklandı"

Pazar esnafından Süleyman Atmaca, "Eskiden bazı esnaf bağırdığında çevredekiler sesi duyup, pazara gelirdi. Bazıları bağırmayı abarttığı için yasaklanmıştır. Rahatsız etmeden bağırmakta sakınca görmüyorum. İnsanlar rahatsız olduğu için uygulanıyor. Bazı belediyeler uyguluyor, bazıları uygulamıyor." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)