Vaka sayılarının yüksek olduğu kentte pazarlara akın eden vatandaşlar, maske ve mesafe kurallarını hiçe sayıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre koronavirüs risk haritasında kırmızı renge geçen turizm kenti Antalya’da, semt pazarlarında yoğunluk yaşandı.

MESAFESİZ ALIŞVERİŞ

Tüm uyarı ve bilgilendirmelere rağmen bazı pazarcı esnafının maske takmadığı, takanların ise çenelerinin altında hatalı taktığı görüldü. Bazı yerleşik yaşayan yabancılar ise pazar içinde maskesiz dolaştı.

Pazarın büyük çoğunluğunda sosyal mesafenin ihlal edildiği, vatandaşların tezgahlar önünde yoğunluk oluşturması dikkat çekti.

Antalya'da semt pazarlarında yoğunluk VİDEO

"HERKES ÜST ÜSTE"

Pazara gelen Necla Atak, "Korku yaşıyoruz. Genelde pazara çıkmamaya çalışıyorum. Ama fatura yatırmaya çıkmışken uğradım. Birkaç meyve alıp hemen eve döneceğim. Pazar çok kalabalık ve insanlar üst üstte. Kimse maskeyi umursamıyor, çenelerinin altında takıyor. Maskeyi mecbur diye düşünmeyeceğiz. Sağlığım için maske ve üstüne siperlik takıyorum kendimi korumaya çalışıyorum. Virüs bulaşıcı çocuklara geçerse önünü alamayız. Maskemizi takacağız gerekirse evden çıkmayacağız. Her şeyi devletten beklemeyelim.” dedi.