AA
Antalya'da yaz bitmek bilmiyor...
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, kent merkezinde bugün en yüksek sıcaklık 32 derece, nem oranı ise yüzde 64 olarak kaydedildi.
ANTALYA BİLDİĞİMİZ GİBİ
Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.
VATANDAŞLAR DENİZE KOŞTU
Bazı vatandaşlar kayalıklardan denize atladı bazıları da gölgede denizi izlemeyi tercih etti.
KAMP SANDALYELERİ KURULDU
Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi, parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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