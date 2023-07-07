Antalya'da sıcaklık arttı: Hayvanlar buzlu meyve kokteyli ile serinledi Kentteki yüksek sıcaklıktan vatandaşlar kadar hayvanat bahçesindeki canlılar da etkileniyor. Buradaki hayvanlar, fıskiyeli ve buzlu meyveli kokteyllerle korunuyor.

İHA

Antalya'da termometreler 30 dereceyi gösterdi.

Bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle kent sakinleri ve tatilciler evlerine çekildi.

Nem oranının yüzde 5'lere düştüğü turizm kentinde, hayvanlar da aşırı sıcaklardan olumsuz yönde etkilendi.

Hayvanlar için serinletici çözüm

Hayvanat bahçesindeki maymun, aslan ve ayılara buzlu meyve kokteyli servis edilirken, deve, sığır, lama, at, eşek gibi hayvanlara da fıskiye ile su sıkılarak serinletildi.

Boz ayılar, ise kendileri için hazırlanan doğal su havuzlarında serinliyor.

Kalın deri ve tüylerinin etkisiyle sıcak havadan daha çok etkilenen ayılar, uzun süre havuz içerisinde serinledi.

"Hayvanlar soğuk ve sıcak stresten korunuyorlar"

Veteriner Hekim Dr. Aygül Arsun, Doğal Yaşam Parkı’nın Türkiye’nin 5 büyük parkından birisi olduğunu belirtti.

Doğal yaşam alanının 650 dönüm arazi üzerine kurulduğunu belirten Arsun, şöyle konuştu:

Bin 400 hayvanımızı koruma altında tutuyoruz. 127 ayrı turumuz var. Bazıları Antalya sıcağına hassas olabiliyorlar. Aslında barınaklar planlanırken tüm bu doğal şartlar da göz önüne alınarak yapılıyor. Hayvanlar soğuk ve sıcak stresten korunuyorlar. Yazın sıcağı şu günlerde daha çok hissedilmeye başladı. Bunun için çeşitli serinletme çalışmalarımız bulunuyor. Kapalı alanlar, inler, gölge alanlar bulunuyor. Hayvanlar nasıl isterse öyle kullanıyorlar. İsteyenler de havuzlarında serinliyor.

"Bazıları meyve bazıları ise sebze ağırlıklı besleniyor"

Arsun, sözlerine şöyle devam etti: