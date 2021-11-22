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- Antalya'da siyasetçinin bilgilerini paylaşan polise uzaklaştırma
Antalya'da siyasetçinin bilgilerini paylaşan polise uzaklaştırma
Antalya’da bir siyasetçiye ait kişisel verileri sorgulayıp paylaşan polis memuru, görevden uzaklaştırıldı.
- İHA
- 22.11.2021 - 09:31
- Güncelleme : 22.11.2021 - 09:59
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli bir polis memurunun, bir siyasetçiye ait kişisel verileri usulsüz şekilde sorguladığı ortaya çıktı.
Memurun, bu bilgileri başkaları ile paylaştığı tespit edildi.
UZAKLAŞTIRILDI
Polis memuru hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Memurun, soruşturmanın selameti açısından görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.