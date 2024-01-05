Antalya'da skuter denetimi! 155 araç trafikten men edildi Taşıt yolunu kapatan ve kaldırımları istila ederek yaya geçişini engelleyen elektrikli skuter sürücüleri denetlendi. Trafik ekipleri, 210 skuter sürücüsüne para cezası uyguladı.

İHA

Pandemi dönemiyle beraber kullanımı yaygınlaşan skuterlar sık sık ekiplerin radarına giriyor.

Sürücülerin ihmalkarlıkları ve kural ihlalleri, kazaları da beraberinde getiriyor.

Bu kapsamda ekipler Antalya'da harekete geçti.

Eş zamanlı denetim

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri, dün il genelinde eş zamanlı olarak elektrikli skuter denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, yan yana dizilerek taşıt yolunu kapatan ve yaya geçişini engelleyen, park alanı olmadığı için kaldırımları istila ederek vatandaşların tedirgin olmasına yol açan araçları tespit etti.

Sürücülere ceza yağdı

Öte yandan yayaları zor durumda bırakmakla birlikte, usulsüz kullanımı trafikte düzensizliğe neden olan skuter ve sürücülerini durdurarak cezai işlem yaptı.

Denetimlerde, 210 elektrikli skuter sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanırken, 155 skuter da trafikten men edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)