Antalya'da bahçede sondaj çalışmaları sırasında gaz çıktı Bir çiftçinin su bulmak için bahçesinde yaptırdığı sondajda, suyun tadının farklı olduğunu fark etmesinin ardından 95 metre derinlikte gaza rastlandı.

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AA

Antalya'nın Finike ilçesi Ernez Mahallesi'nde bahçesinde nar yetiştiren çiftçi Muharrem Toksöz, bahçesinde işlerini kolaylaştırmak için su kuyusu kurmak istedi.

Bunun ardından bahçesinin su ihtiyacını karşılamak için sondaj çalışması yaptırdı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmayla 95 metreden su çıkarıldı.

Toksöz, suyun tadı ve kokusunun değişik olduğunu fark etti.

Kuyu alev aldı

Gaz olduğundan şüphelenen çiftçi, çakmak çakınca kuyu alev aldı.

Öte yandan Toksöz, 30 dönüm bahçesi olduğunu ve yağış azlığı nedeniyle su sıkıntı çektiklerini söyledi.

"Çakmağı çakınca kuyunun içi alev aldı"

Bu nedenle sondajla su çıkarmaya ihtiyaç duyduklarını anlatan Tokgöz, şu ifadeleri kullandı:

Çıkan suyu bir hafta havuzda depoladık. Bir ara suyun tadına baktım, gariplik vardı. Çakmakla bir deneme yaptım. Çakmağı çakınca kuyunun içi alev aldı. Üzerini kapatarak sönmesini sağladım.



Sonra vana sistemi yapıp, gazı yüzeye çıkardım. Türkiye Petrolleri görevlilerini aradık, görüntüler gönderdik, konuyu araştıracaklarını söylediler. İnşallah burada gaz çıkar, buna vesile oluruz.

Yetkililer inceleme başlattı

Kaymakamlık yetkilileri, konunun araştırılması için ekiplerin alanda çalışma yapacağını, daha önce de bölgede benzer gazlara rastlandığını ancak şu ana kadar doğalgaz tespit edilmediğini bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)