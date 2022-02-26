Hava sıcaklığının 20 dereceye çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde güneşlenerek sıcak havanın tadını çıkardı.

Tuzim kenti Antalya'da 1 haftadır etkili olan yağışlar, yerini güneşli havaya bıraktı.

20 dereceye kadar yükselen havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti.

KONYAALTI SAHİLİNDE GÜNEŞLİ HAVANIN TADINI ÇIKARDILAR

Sahile gelerek denize girip güneşleyenlerin arasında Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının da olduğu görüldü.

Denize girmeyenler ise aileleri ile birlikte kumsalda oturarak vakit geçirdi.

Antalya'da Şubat ayında deniz keyfi

"ŞEHRİN HAVASI ÇOK GÜZEL"

Kanada’dan Antalya’ya yerleşmek için şehre gelen Ruslan Engaiıchev, "Bir aydır burada yaşıyorum. Çok güzel şehir, havası çok güzel. Ayaklarım ile denize girdim. Yüzemedim. Burası bizim için çok iyi şehir." sözlerine yer verdi.