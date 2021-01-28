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    Antalya'da taciz şüphelisine meydan dayağı

    Antalya'da bisikletle ilerken bir kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs, sokaktaki gençlerden meydan dayağı yedi.
    • İHA
    • 28.01.2021 - 19:32
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 19:33
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    Antalya'da taciz şüphelisine meydan dayağı

    Antalya'nın Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, bisikletle ilerlerken 14 yaşlarında olduğu iddia edilen bir kızı taciz ettiği ileri sürülen şüpheli, bölgedeki gençler tarafından yakalandı.

    DARP ANI KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

    Yere yatırılıp darp edilen şüpheli, gençlerin elinden kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Darp anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, gençlerin gitmeye çalışan şüpheliye engel olup yere yatırırken şüphelinin, 'bir dakika polisi ben çağırıyorum' dediği görüldü.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Şüpheliyi darp eden gençlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaralı şahıs için 112 sağlık ekiplerini olay yerine çağırdı.

    Zanlı, tedavi için hastaneye kaldırırken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    Antalya'da taciz şüphelisine meydan dayağı VİDEO

    Antalya da taciz şüphelisine meydan dayağı #1

    Antalya da taciz şüphelisine meydan dayağı #2

    Antalya da taciz şüphelisine meydan dayağı #3

    Antalya da taciz şüphelisine meydan dayağı #4

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