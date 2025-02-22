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DHA

Antalya'da Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in talimatı ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri Alanya'daki tüm market, restoran, kafe, kasap, fırın ve pastane gibi işletmelerde denetimlerine devam ediyor.

Ekipler, halk sağlığını tehlikeye atan ve hijyen kurallarına uymayan işletmelere gerekli cezai işlemleri uyguluyor.

2 ZİNCİR MARKET ŞUBESİNE MÜHÜR

Yapılan denetimler sırasında ilçede bulunan bir zincir market şubesinin son kullanma tarihi geçmiş bebek maması, çocuk sütü, tavuk, köfte, süt ve ekler sattığı tespit edildi.

Bir başka zincir market şubesinin son kullanma tarihi geçmiş ve son kullanma tarihi silinmiş ürünler sattığı bilgisi alındı.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Tutanak tutulan işletmeler, Alanya Belediyesi encümenine sevk edildi.

Alanya Belediyesi tarafından denetimlerin sıklıkla ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.