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    Antalya'da taşladığı kazlar tarafından kovalandı

    Yolda gördüğü kaz sürüsünü taş atarak uzaklaştırmak isteyen bir kişi, hayatının şokunu yaşadı. Taş attığı kazın saldırısına uğrayan adam, yere düşerek yaralandı.
    • İHA
    • 21.04.2021 - 11:50
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 12:12
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    Antalya'da taşladığı kazlar tarafından kovalandı

    Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Göçerler Mahallesi'nde yürüdüğü esnada kazlarla karşılaşan bir adam, zor anlar yaşadı.

    Korktuğu kazları bölgeden uzaklaştırmak isteyen adam, yerden topladığı taşları hayvanlara attı.

    TAŞLANAN KAZIN GAZABINA UĞRADI

    Kendisine taş atılmasına sinirlenen kazlardan birisi ise adamın üstüne üstüne gitti. Bunun üzerine kazlardan kaçmaya çalışan adam yere düşerek sürüklendi. Hafif yaralanan kişinin yardımına çevrede bulunan diğer vatandaşlar yetişti. Olayın şokunu atlatan adam, gideceği yere başka yoldan gitmek zorunda kaldı.

    Yaşanan o anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

    Antalya'da taşladığı kazlar tarafından kovalandı VİDEO

    Antalya da taşladığı kazlar tarafından kovalandı #1

    Antalya da taşladığı kazlar tarafından kovalandı #2

    Antalya da taşladığı kazlar tarafından kovalandı #3

    Antalya da taşladığı kazlar tarafından kovalandı #4

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