Yolda gördüğü kaz sürüsünü taş atarak uzaklaştırmak isteyen bir kişi, hayatının şokunu yaşadı. Taş attığı kazın saldırısına uğrayan adam, yere düşerek yaralandı.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Göçerler Mahallesi'nde yürüdüğü esnada kazlarla karşılaşan bir adam, zor anlar yaşadı.

Korktuğu kazları bölgeden uzaklaştırmak isteyen adam, yerden topladığı taşları hayvanlara attı.

TAŞLANAN KAZIN GAZABINA UĞRADI

Kendisine taş atılmasına sinirlenen kazlardan birisi ise adamın üstüne üstüne gitti. Bunun üzerine kazlardan kaçmaya çalışan adam yere düşerek sürüklendi. Hafif yaralanan kişinin yardımına çevrede bulunan diğer vatandaşlar yetişti. Olayın şokunu atlatan adam, gideceği yere başka yoldan gitmek zorunda kaldı.

Yaşanan o anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'da taşladığı kazlar tarafından kovalandı VİDEO