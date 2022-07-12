Bayram nedeniyle doluluk yaşanan Olimpos'ta park yeri ve araç trafi sorunu yaşanırken tatilciler, otomobilin kapattığı yolu el birliğiyle aracı kaldırarak açtılar.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen vatandaşlar, sahil kesimlerini doldurup taşırdı.

Antalya’nın Kumluca ilçesineki ünlü tatil beldesi Olimpos'a da birçok yerli ve yabancı turist akın etti, birçok tesiste doluluk yüzde 100'e ulaştı.

Park yeri sorunu yaşandı

Ziyaretçi akınının yaşandığı Olimpos’ta günübirlik ziyaretçilerin de eklenmesiyle birlikte bin 200 nüfusun 10 bin kişiye ulaşırken bölgede araç trafiği ve park yeri sorunları kendini gösterdi.

Antalya'da tatilciler şoförü bulamayınca aracı el birliğiyle kaldırdı





Tatilciler çözüm üretti

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, bazı otomobillerin yanlış şekilde gelişi güzel park edilmesinden dolayı vatandaşlar, kilitlenen trafiğe kendilerince çözüm buldu.

Vatandaşlar, otomobili yerinden kaldırdılar

El ele verip birlik oluşturanlar, tonlarca ağırlıktaki otomobilleri yerinden kaldırdı.

"Hay maşallah"



Olaya şahit olanların "Hay maşallah" diyerek destek verdiği tatilciler, önce üçe kadar saydı sonra araçları yerinden oynatarak yolu açtı.

"Bilmeden oldu"

Araçlardan birinin sahibinin olay anında bölgeye gelmesi üzerine, vatandaşlar "Neredesin" diyerek tepki gösterirken araç sahibi ise "Bilmeden oldu" diyerek karşılık verdi.

Yol trafiğe açıldı

İHA'nın haberine göre; otomobil sahiplerinin gelmesiyle birlikte yol yeniden trafiğe açıldı.