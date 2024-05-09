Antalya'da tekeri patlayan uçak ön dikme üzerine indi Antalya'da Köln-Alanya Gazipaşa seferini yapan bir uçağın inişinde ön tekeri patladı. Tekerin patlaması sonrası uçak ön dikme üzerine indi. Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma olmadı.

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ensonhaber.com

İstanbul Havalimanı'nda dün FedEX Hava Yolları'na ait Paris-İstanbul seferini yapan kargo uçağı, iniş takımları açılmayınca gövdesi üzerine iniş yapmak zorunda kalmıştı.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Yaşananların ardından bugün bir uçakta daha sorun yaşandı.

Uçağın ön tekeri patladı

Antalya'da Corendon Airlines'a ait Köln-Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren uçak, ön tekeri patlaması sonucu gövdesi üzerine iniş yaptı.

Uçaktaki 190 kişi tahliye edildi.

Yolcularda yaralanma olmadı.

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık açıklama yaptı: Yolcuların tahliyesi tamamlandı, yaralanma yok

Açıklamada, uçağın müteakip lastiğinin patladığı belirtildi.

Pistte hasar olmadığı belirtilen açıklamada, “Pist notamlı olup beklenen uçuşlar Antalya’ya divert ettirilecektir.” denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“09/05/2024 tarihi saat 11.00 dolaylarında Corendon Airlines’e ait Köln - Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipindeki uçağın, piste inişini müteakip lastiği patlamış, ön dikmesi hasar almıştır. Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu 6 mürettebattan oluşan toplam 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır. Yolcularda hiçbir yaralanma meydana gelmemiştir. İlk belirlemelere göre piste hasar yoktur. Pist notamlı olup beklenen uçuşlar Antalya’ya divert ettirilecektir. Teknik ekibin incelemesini müteakip uçağın pistten çekilme işlemi yapılacaktır.”

Bakan Uraloğlu'ndan açıklama

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Bakan Uraloğlu, "Corendon Europe işletmesindeki Boeing-737-800 tipi uçağın burun iniş takımı kırılmış; bunun sonucunda lastiği patlamış ve ön dikmesi zarar almıştır. Her zaman olduğu gibi olayın ardından ilgili tüm birimlerimiz sahaya inmiş ve teyakkuza geçmiştir. Çok şükür ki, 184 yolcuda ve 6 mürettabatta herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir. Ekiplerimizin yaptıkları ilk değerlendirmelere göre pistimizde hasar oluşmamıştır.

Geçici olarak pistimiz uçuşa kapatılacak; uçuşlar Antalya'ya ve diğer yakın havalimanlarımıza divert ettirilecektir. Ekiplerimiz tarafından olayla ilgili araştırma ve inceleme işlemleri başlatılmıştır. Teknik süreç sonunda uçağın pistten çekilmesi işlemi gerçekleştirilecektir. Tüm yolcularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."dedi.