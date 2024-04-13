Antalya'da teleferik kazası: 1 ölü, 10 yaralı Antalya'da bir teleferik direğinin devrilmesi sonucunda, direğe çarpan kabinin parçalanması nedeniyle meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 10 kişi yaralandı. Kurtarma çalışmaları neticesinde mahsur kalan 184 kişiden 74'ü tahliye edildi.

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AA

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Tünektepe Teleferik Tesisi'nde bulunan direklerden birisi henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalık alana düştü.

Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, Memiş Gümüş'ün (54) yaşamını yitirdiğini, Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdyldaeva'nın yaralandığını belirledi.

Yaralıların tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığının helikopteriyle yapıldı.

Bu arada, kazanın ardından teleferik sisteminin durması nedeniyle havadaki kabinlerde çok sayıda kişi mahsur kaldı.

Mahsur kalan kişilerin güvenli bir şekilde aşağı indirilmesi için de çalışma yapıldığı ve çevre illerdeki kurtarma ekiplerinden destek istendiği bildirildi.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, meydana gelen teleferik kazasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Antalya Konyaaltı ilçesinde bulunan Sarısu-Tünektepe teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesi sonucu vagonlardan biri kayalık bölgeye düşmüş; teleferikte bulunan 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise yaralanmıştır.



AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarını yürütürken, Sahil Güvenlik helikopterimiz vagonda mahsur kalan 5 kişiyi tahliye etmiş; 2 yaralının da tahliye çalışmaları devam etmektedir.



Gece uçuş kabiliyetine sahip bir Jandarma helikopterimiz ise 25 kabinde bulunan toplam 184 kişinin tahliyesi için saat 20.00’de Aydın’dan bölgeye intikal etmek için havalanmıştır.



Antalya’da çalışmaları koordine etmek üzere Arama Kurtarma Daire Başkanımız 20 kişilik Dağcı ekibiyle birlikte helikopterle bölgeye hareket etmiştir.



Olaya; Antalya İl AFAD, İtfaiye, 112 Sağlık, UMKE, Emniyet ve 2 sahil güvenlik helikopteri ile toplam 110 kişiyle müdahale edilmektedir.



Ayrıca Bursa İl AFAD ve JAK’tan 30 profesyonel Dağcı ekibiyle; Erzurum İl AFAD ve JAK’tan 25 Dağcı ekibinin havayolu ile bölgeye sevki sağlanıyor.



Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.



Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

"Adli soruşturma başlatıldı"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Olayla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını bildiren Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu meydana gelen olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Teleferik kabinlerinde mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılması için çalışmalar büyük bir dikkat ve hassasiyetle devam etmektedir. Önceliğimiz vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılmasıdır. Hepimizi üzen olayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için makine mühendisi, elektrik mühendisi ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarından oluşan 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiş olup, hali hazırda olay yerinde incelemelerine devam etmektedirler. Adli soruşturma, 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda tüm yönleriyle sürdürülmektedir."

"Yaralıların sağlık durumları ciddiyet arz etmiyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaralı vatandaşların sağlık durumlarının ciddi olmadığını belirtti.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bir teleferik kabininin düşmesi sonucunda bir kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştır. Kaza sebebiyle 6 Ambulans ve 2 UMKE Timiyle, toplam 24 kişilik sağlık ekibi görevlendirilmiştir. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır, sağlık durumları ciddiyet arz etmemekte. Olay sebebiyle diğer 29 teleferik kabininde mahsur kalan 184 kişiden 30’u uzman ekiplerce kurtarıldı, çalışmalar devam ediyor.



Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kurtarılan ve kurtarılmayı bekleyen kazazedelere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

İletişim Başkanı Altun: Kaza tüm yönleriyle araştırılacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazayla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini duyurdu.

Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabininin parçalanması sonucunda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.



Kaza sonrası mahsur kalan 184 vatandaşımızın tahliyesi için İçişleri Bakanlığımız yoğun bir çalışma yürütmektedir.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu elim hadiseyle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, konu hakkında ilgili bakanlıklardan ve Valiliğimizden anlık bilgi almaktadır.



Olayla ilgili gerekli soruşturmalar başlatılacak, kaza tüm yönleriyle araştırılacaktır.



Vatandaşlarımızın, yaşanan bu elim hadise ile ilgili sosyal medyada ortaya atılabilecek dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemeleri, gelişmeleri resmi kanallardan takip etmeleri büyük önem taşımaktadır."

"Bursa'dan özel gece görüşlü helikopterler de geliyor"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bölgeye gelerek kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Böcek, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın ardından Antalya Valiliğince hızla kriz masası oluşturulduğunu söyledi.

Bütün ekiplerin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Böcek, "İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya da aradı. Bursa'dan özel gece görüşlü helikopterler de geliyor. Kriz merkezinde bütün arkadaşlarımız el birliğiyle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu anda 25 kabinde 184 vatandaşımız var. İnşallah en kısa zamanda onları da sağlıklı bir şekilde kurtaracağız." dedi.

Kabinde kalan vatandaşların ipli sistem yöntemiyle kurtarmaya çalışacaklarını anlatan Böcek, uzman ekiplerin hepsinin olay yerinde olduğunu ve kazazedeleri sağ salim kurtarmaya çalıştıklarını dile getirdi.

"59 kişi tahliye edildi"

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sarısu Teleferik kazasında Saat 00:40 itibarıyla 10 kabinden 18'i havadan helikopter ile olmak üzere toplam 59 kişi tahliye edilmiştir. Kalan 14 kabinde tahliye çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kurtarma çalışmalarına destek için askeri uçak görevlendirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına katılacak ekiplerin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin Erzurum'dan Antalya'ya ulaştırılabilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir C-130 tipi uçak görevlendirildi." ifadesine yer verildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)