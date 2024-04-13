Antalya'da teleferik kazası sonrası kurtarma anları görüntülendi Tünektepe'de ölümcül kaza sonrası kurtarma operasyonu için düğmeye basıldı. Mahsur kalanlara ulaşan ekipler kameraya yansıdı.

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AA & Ensonhaber

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde yaşanan kaza sonrası kurtarma operasyonu düzenlendi.

Kabinlerden biri, devrilen teleferik direğine çarparak parçalandı. Talihsiz kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Bölgedeki tahliye çalışmalarına ilişkin yeni görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Ekipler seferber oldu

AFAD, jandarma, polis ve asker, UMKE, STK ve itfaiyeden oluşan 543 arama kurtarma personeli ile 7 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 108 araç ve 6 ambulans ile drone kurtarma faaliyetleri için görevlendirildi.

Antalya'da kurtarma anları

Bir kurtarma ekibi üyesinin havada asılı kalan kabine halat yardımıyla ulaşma ve mahsur kalanları kurtarma anları kameraya yansıdı.

Mahsur kalanlardan biri, kurtarma ekibinin gelmesini kabinin üzerine çıkarak bekledi.

128 kişi tahliye edildi

Bu arada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'daki teleferik kazasında mahsur kalanlardan yeni kurtarılanlar olduğunu söyledi.

Bakan Yerlikaya, 15 kabindeki 112 kişinin başarıyla tahliye edildiğini açıklarken, "Kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir." ifadesini kullanmıştı. Bu sayı, son operasyonlarla birlikte 128'e yükseldi.

Erdoğan yakından takip ediyor

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelişmeleri yakından takip ediyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu elim hadiseyle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, konu hakkında ilgili bakanlıklardan ve Valiliğimizden anlık bilgi almaktadır." dedi.

Kazayla ilgili soruşturmaların başlatılacağı ve olayın tüm yönleriyle araştırılacağı kaydedildi.