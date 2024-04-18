Antalya'da teleferik kazasından 5 gün sonra 36 kabin yere indirildi Bayramın 3'üncü günü yaşanan ve 1 kişinin öldüğü teleferik kazasının ardından havada asılı kalan 36 kabin 2,5 saatlik çalışmayla park pozisyonuna alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Antalya'da 12 Nisan'da meydana gelen teleferik kazası gündemdeki yerini koruyor.

Kazanın ardından bir yeni gelişme yaşandı.

Hem olay yerinde hem de teleferik sisteminde çok sayıda denetim ve inceleme gerçekleştirildi.

Beş gün boyunca havada asılı kaldılar

Bilirkişilerin hazırladığı raporda bakım, onarım ve denetimde kusurların olduğu, direkteki cıvatanın kopması sonucu kazanın meydana geldiği tespit edildi.

5 gün havada asılı kalan kabinler, savcılık incelemesinin ardından tek tek Sarısu Teleferik Sistemi'nin başlangıç noktasına getirilmeye başlandı.

Kabinler yere indirildi

Kırılan kabinin de aralarında olduğu 36 kabin, 2,5 saatte halatlı sistemin çalıştırılması sonucu yere indirildi.

Kabinlerin bir kez daha inceleneceği kaydedildi.

Ne olmuştu?

Bayramın 3'üncü gününde yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

kabinlerde mahsur kalan 174 kişi de 23 saatlik operasyonla tahliye edildi.

Kazanın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 şüpheliyi 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçlamasıyla gözaltına aldı.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı, diğerleri serbest kaldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)