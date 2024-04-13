Antalya'da teleferikte mahsur kalanların tamamı kurtarıldı Konyaaltı ilçesinde Tünektepe Teleferik Tesisi'ndeki kaza nedeniyle 24 kabinde mahsur kalanların tamamı 22,5 saatin sonunda kurtarıldı.

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ensonhaber.com

Antalya Konyaaltı'nda faaliyet gösteren Tünektepe Teleferik Tesisi'ndeki direklerden biri, henüz belirlenemeyen bir nedenle dün saat 17.28'de devrildi.

Bir kişinin öldüğü, 2'si çocuk 7 kişinin yaralandığı kazada, 24 kabindeki 184 kişi havada mahsur kaldı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirilirken, ilk belirlemelere göre olayda bir kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı tespit edildi.

Kurtarma çalışmaları 22,5 saat sürdü

AFAD başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşların arama kurtarma ekiplerince dün başlayan kurtarma çalışmaları, gece boyunca gece görüş kabiliyetine sahip helikopterlerle devam etti.

Tahliye çalışmaları sırasında da yaralananlar olurken, toplam yaralı sayısı 17'ye yükseldi.

Mahsur kalanların tamamı kurtarıldı

7 helikopter, 87 araç ve yaklaşık 500 personelin 22,5 saat boyunca süren yoğun çalışmaları sonucunda kabinlerde mahsur kalanların tamamı kurtarıldı.

AFAD ekipleri tüm kabinleri tek tek dron ile kontrol ettikten sonra kurtarma çalışmalarını sonlandıracak.

İlk kontrolleri yapıldı

Helikopterlerle tahliye edilenler Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına getirilerek sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapıldı, ihtiyaç halinde ise hastaneye sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu meydana gelen olayda hayatını kaybeden kişiye Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlara da acil şifalar diledi.

Teleferik kabinlerinde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışmaların büyük bir dikkat ve hassasiyetle devam ettiğini aktaran Tunç, şunları kaydetti:

Önceliğimiz vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılmasıdır. Hepimizi üzen olayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için makine mühendisi, elektrik mühendisi ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarından oluşan 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiş olup, halihazırda olay yerinde incelemelerine devam etmektedirler. Adli soruşturma, bir Cumhuriyet Başsavcıvekili ve bir Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda tüm yönleriyle sürdürülmektedir.

4 helikopter kurtarma çalışmalarında aktif görev aldı

AFAD'ın sosyal medya hesabından da kazaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, bölgede AFAD, jandarma, polis ve asker, UMKE, STK ve itfaiyeden oluşan 543 arama kurtarma personeli ile 7 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 108 araç ve 6 ambulansın görevlendirildiği belirtildi.

Gece arama kurtarma çalışmalarını kolaylaştırmak için bölgeye aydınlatma ekipmanlarının sevk edildiği aktarılan açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 helikopterin kurtarma çalışmalarında aktif görev yaptığı kaydedildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri teleferik kazası için görevlendirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, teleferik kazasından etkilenen kişilerin acil ihtiyaçlarını gidermek için 15 kişilik psikososyal destek (PSD) ve Afet Acil Sosyal Yardım (ASYA) ekibinin görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Antalya Tünektepe Teleferik Tesisi'nde meydana gelen kazanın ardından 15 kişilik PSD ve ASYA ekibini sahaya yönlendirildi.

PSD ekipleri tarafından alanda yakınlarını bekleyen vatandaşlara psikolojik ilk yardım verilirken, ASYA ekiplerince de vatandaşların çeşitli ihtiyaçları gideriliyor.