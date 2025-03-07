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İHA

Antalya'da zabıta ekipleri, Ramazan ayında vatandaşların dini duygularıyla oynayan dilenciler ve seyyar satıcılara operasyon düzenledi.

Zabıta ekipleri, cuma namazı olması nedeniyle kentin en yoğun camilerinden Muratpaşa ve Müsellim camilerinin yanı sıra yaya trafiğinin en işlek olduğu bölgeler çevresinde dilenci ve yabancı turistlere sahte parfüm satışı gerçekleştiren satıcılara yönelik denetim yaptı.

BEBEK ARABASINA PARA SAKLADI

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, küçük bir çocuk ile insanların duygularını kullanarak dilencilik yapan bir kadın şahıs ile bir parfüm satıcısı yakalandı.

Dilenci kadının üst araması ve bebek arabasında yapılan aramada, bebek arabasında çorap içerisine gizlenmiş bir miktar para bulundu.

PARA CEZASI KESİLDİ

Dilencinin üzerinden ve bebek arabasından çıkan paraların yanı sıra yabancı turistlere fahiş fiyatlarla kaçak parfüm satışı gerçekleştiren şahsın sattığı ürünlere el konuldu.

Her iki şahsa da Kabahatler Kanunu'na muhalefetten bin 406'şar TL para cezası kesildi.