Antalya'da trafik denetimi: 526 kişiye 1 milyon 506 bin TL ceza Polis ekiplerinin trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik denetimlerinde 20 araç trafikten men edilirken, 3 kişinin ehliyetine el konuldu.

İHA

Trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik denetimler devam ediyor.

Kurallara uymayan vatandaşlar ekipler tarafından tek tek tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor.

Son olarak denetimlerin adresi Antalya oldu.

Trafik denetimleri gerçekleştirildi

Antalya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında 22 -23 Şubat tarihlerinde genel trafik uygulamaları gerçekleştirildi.

1 milyon 506 bin 900 TL para cezası uygulandı

Yapılan uygulamalarda ilçe genelinde emniyet ve jandarma sorumluluk alanlarında 2 bin 876 araç kontrol edildi.

526 araç ve sürücüsüne çeşitli trafik kuralı ihlallerinden 1 milyon 506 bin 900 TL cezai işlem uygulandı.

3 sürücünün ehliyetine el konuldu

20 araç trafikten men edilirken, 2 araç ve 1 aranan şahıs yakalandı, 3 sürücünün ehliyetine de el konuldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)