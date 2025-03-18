İHA

Antalya'da Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde bulunan uygulama noktasında, Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli polis memuru ile motosiklet kullanıcısı öğretmenin uygulama noktasında aralarında geçen diyalog, gündem oldu.

Konaklı'ya gitmek için yola çıkan ve dönüş yolunda trafik uygulama noktasında kontrol için durdurulan Erkan Kordon, yaşadığı anları kendi sosyal medyasında paylaştıktan sonra kullanıcılar tarafından büyük beğeni aldı.

"BEN EVLAT ACISI YAŞADIM DEPREMDE, AİLENE EVLAT ACISI YAŞATMA"

Erkan Kordon'u durduran polis memuru, 'Nasılsın kardeşim?' dedikten sonra evrakını aldı.

Bir süre sonra ikilinin arasında motosikletle ilgili sohbet ederken polis memurunun, "Kardeş aman dikkat et. Montunu falan giy. Mont önemli. Benden büyüksün galiba. Ben evlat acısı yaşadım depremde, ailene evlat acısı yaşatma." sözleri içleri yaktı.

Kordon, ardından bu anları sosyal medyada paylaştı ve polis memurunun gerek davranışları gerekse de öğütleri ise herkes tarafından takdir topladı.

"GÖREVİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMAYA ÇALIŞAN BİR POLİS MEMURU"

Yaşanan olaydan sonra kendisinin de durumdan etkilendiğini ifade eden Avsallar 100. Yıl Ortaokulunda görevli Erkan Kordon, şu ifadeleri kullandı: