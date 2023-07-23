Antalya'da tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı Turizmin gözde merkezi Antalya, rekor kırmaya devam ediyor. Ocak ayından bugüne kadar 7 milyonun üzerinde turist ağırlayan kente dün dış hatlardan 99 bin 149 yolcunun gelmesi ile yeni bir rekor daha kırıldı. Müjdeli haberi Antalya Valisi Ersin Yazıcı duyurdu.

Turistlerin gözdesi olan Türkiye, geçtiğimiz yıllara oranla turizmde rekorlar kırmaya başladı. Yaz aylarının gelmesi ile özellikle Antalya, ağırladığı turist sayısıyla dikkatleri çekiyor. Ocak ayından bugüne kadar 7 milyonun üzerinde turist ağırlayan kente dün dış hatlardan 99 bin 149 yolcunun gelmesi ile yeni bir rekor daha kırıldı. "Bu yıl rekor yılı" Turizm sezonuna iyi bir giriş yapan Antalya’yı hava yoluyla 1 Ocak-18 Temmuz tarihleri arasında ziyaret eden turist sayısı 7 milyonu geçmişti. Antalya Havalimanı'ndan 98 bin 148, Gazipaşa Havalimanı'ndan bin 1 olmak üzere sadece dış hatlardan gelen yolcu sayısı 99 bin 149 oldu. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Bu yıl, Antalya’mız için rekorlar yılı oluyor” dedi.