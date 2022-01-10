Antalya'da turist boğulma tehlikesi geçirdi

Denize girip su üzerinde hareketsiz bulunan ve kalbi duran Rus kadın, polis ve sağlık ekiplerinin 45 dakikalık kalp masajı ile hayata tutundu.

Tatil için Rusya'dan Antalya Konyaaltı'na gelen Larisa Stadnikova, dalgalı olmasına rağmen girdiği denizde bir süre sonra gözden kayboldu.

Stadnikova'nın boğulma tehlikesi geçirdiği görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

EKİPLER KURTARDI, KALBİ DURDU

İhbarla plaja sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Stadnikova'nın bulunduğu yere gelen deniz polisi, kadını bota alıp Yat Limanı'ndaki Deniz Şube Müdürlüğü önüne çıkarttı. Kalbi durduğu belirtilen Stadnikova'ya, sağlık ekipleri gelene kadar polisler kalp masajı yaptı.

45 DAKİKALIK KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Kısa süre sonra olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından 45 dakika boyunca kalp masajı yapılan Stadnikova, hayata döndü. Ambulansa alınan Stadnikova, Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Stadnikova'nın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Antalya'daki Rus turist, 45 dakikalık kalp masajıyla hayata döndü