Antalya'da turist trafiği: Hava yoluyla gelen turist sayısı 10 milyonu aştı Tatil sezonunun açılmasıyla bu yıl hava yolu ile Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyon 600 bine ulaşırken, en çok turist gönderen ülkenin ise Rusya olduğu belirlendi.

AA & Ensonhaber

Akdeniz'in parlayan yıldızı Antalya, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ilgisini çekerek, turizm sektörünün kalbinde yer alıyor.

Eşsiz manzaralar ve kaliteli tatil yapmak isteyenlerin ilk rotası haline gelen Antalya, bu yıl ziyaretçi rekoru kırdı.

100 MİLYON ZİYARETÇİ AĞIRLANDI

Yaz tatili için hem Türk hem de yabancı turistlerin gözdesi olan kente, 1 Ocak ve 8 Ağustos tarihleri arasında hava yoluyla gelen ziyaretçilerin sayısı 10 milyon 600 bini aştı.

TURİSTLERİN KENTE ETKİSİ

Ziyaretçi akınına uğrayan Antalya'ya gelen turistler, sadece mükemmel tatil deneyimleri yaşamakla kalmıyor, aynı zamanda yerel esnaf, otelcilik sektörü ve hizmet sağlayıcıları için de büyük bir ekonomik değer yaratıyor.

EN ÇOK TURİST GÖNDEREN ÜLKELER

Antalya'yı en çok tercih eden ve turist gönderen ülkeler de belli oldu.

Başta Rusya olmak üzere, Almanya ve İngiltere'den yoğun bir ziyaretçi akışı olduğu gözlemleniyor.