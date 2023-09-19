Antalya'da turiste yüksek fiyattan sigara sattı: Cezadan kaçamadı Turiste yüksek fiyattan sigara sattığı belirlenen esnafa ilişkin açıklama yapan Antalya Valiliği esnafa 21 bin 936 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

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AA

Son dönemlerde turistlere normal fiyatından çok daha yüksek fiyatlara satış yapmaya çalışan esnaflar gündem.

Bu tür olaylara örnek bir olay da Antalya'da yaşandı.

Bir turist, Türk vatandaşına 55 liraya satılan sigaranın kendisine 116 liraya satılmak istendiği anları kayda aldı ve sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir paket sigaradan 116 TL talep etti

Videoda, markete giren bir vatandaş sigaraya 55 TL öderken, hemen ardından aynı esnaftan yine aynı sigarayı isteyen turistten ise 116 TL talep edildiği anlar yer aldı.

"Sana da vermezdim de gönül için oldu"

Esnaf ise, "Biz turiste ayrı fiyat veriyoruz söyleme, kardeş vermiyoruz. Sana da vermezdim de gönül için oldu. Sana da verdiğime sonradan pişman oldum" dediği anlar yer aldı.

O anlar gündem oldu

Esnaf daha sonra turistin yanındaki Türk vatandaşından sigarayı aldı ve paralarını geri verdi.

O anlar turistin cep telefonu kamerasına yansıdı.

21 bin 936 lira para cezası kesildi

Antalya'da turiste yüksek fiyattan sigara sattığı belirlenen esnafa 21 bin 936 lira idari para cezası uygulandı.

Antalya Valiliği açıklama yaptı

Antalya Valiliğinden, bir esnafın turiste yüksek fiyattan sigara satıldığıyla ilgi bazı basın yayın kuruluşlarındaki haberler ve sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan 'Antalya'da bir Türk esnaf, 55 liralık sigarayı turistlere 116 TL'ye satmaya çalıştı.' başlıklı haberler ve paylaşımlar üzerine yapılan araştırmalar sonucu ilgili iş yeri ve esnaf tespit edilmiş olup, 21.936 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)