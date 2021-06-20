Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, bulutlu havaya rağmen sahilleri doldurdu.

Antalya’da hava sıcaklığı 26 dereceyi gösterirken, deniz suyu sıcaklığı 24 derece olarak ölçüldü.

Kısıtlamadan muaf olan turistler, bulutlu havaya rağmen Konyaaltı sahilini doldurdu.

Aileleri ile denize giren turistlerin eğlencesine zaman zaman şiddetli esen rüzgar engel olamadı.

Kent merkezinde nem oranı yüzde 72 olarak ölçüldü.

“EVDE OTURMAKTAN ÇOK SIKILDIK ARTIK”

Eşinin işi gereği Antalya’ya gelen Simge Özkaya havanın çok güzel gittiğini belirterek, “Esintili bir hava var. Boğucu sıcaklar daha başlamadı. Ama bu havalar hoşumuza gidiyor. İnsan ruhuna çok tatlı geliyor.

Kızımla açılmak için geldik sahile. Evde oturmaktan çok bunaldık artık. Her şey normale dönsün, güzel olsun istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Antalya’da turistler, bulutlu havaya rağmen denize girdi VİDEO