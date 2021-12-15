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    Antalya'da turizm polisleri göreve başladı

    Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan turizm polisi ekipleri, turistlerin yoğun olduğu bölgelerde görev yapacak.
    • AA
    • 15.12.2021 - 11:13
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 11:26
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    Antalya'da turizm polisleri göreve başladı

    2022 yaz sezonunda, pandemi sonrası ve kur farkı dikkate alındığında turizmde patlama bekleniyor.

    Bu kapsamda Antalya İl Emniyet Müdürlüğü yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

    TURİZM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU

    Yapılan açıklamaya göre, kente gelen turistlerin güven ortamında vakit geçirebilmeleri ve ihtiyaç durumunda yerinde rehberlik hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak amacıyla Turizm Şube Müdürlüğü kuruldu.

    TURİZM POLİSLERİ GÖREVE BAŞLADI

    Şube bünyesinde görevlendirilen emniyet müdürü, komiser, komiser yardımcısı ve 14 polis memurundan oluşturulan turizm polisi ekipleri, yabancı konukların yoğun olarak bulunduğu sahil bandı gibi bölgelerde çalışmalarına başladı.

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