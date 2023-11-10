Antalya'da Türk Yıldızları'ndan Ata'ya saygı uçuşu Mustafa Kemal Atatürk için "Ata'ya Saygı Özel Gösteri" uçuşu hazırlayan 'Türk Yıldızları', Antalya semalarını süsledi. 30 dakika süren gösteriyi çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.

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İHA

Türkiye bugün, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyor...

Tarihler 10 Kasım 1938'i gösterdiğinde, Atatürk hayata gözlerini yumdu.

Saat 9'u 5 geçe vefat eden Atatürk için 85 yıldır aynı saatte, siren sesi eşliğinde saygı duruşuna geçiliyor.

Antalya semaları süslendi

Anma törenle gün boyu devam ederken Türk Yıldızları da harekete geçti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Antalya’da gökyüzünü süsledi.

30 dakikalık gösteriye yoğun ilgi

Hazırlanan “Ata’ya Saygı Özel Gösterisi” Konyaaltı Sahili boyunca izlenebildi. 30 dakika uçan Türk Yıldızları’nın gösterisi binlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi.

Polis ekipleri gösteri sırasında geniş güvenlik önlemleri alırken, bazı vatandaşlar 30-40 metre yükseklikteki falezlerden gösteriyi izledi.

O anları kameralara kaydettiler

Türk Yıldızları, nefes kesen akrobasi hareketleri ve renkli dumanlarıyla izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Zorlu manevraları başarıyla yapan Türk pilotlarına alkışlarla destek veren vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Bazı vatandaşlar ise havanın sıcak olması nedeniyle gösteriyi şemsiye altında takip etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)