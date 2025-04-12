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İHA

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halinde olan Ali Y. yönetimindeki kamyonet ile, Muammer Ş.’nin kullandığı üç tekerli motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü, aracın altında kaldı.

Kazanın hemen ardından çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

EHLİYETSIZ ÇIKTI, 37 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Kazayla ilgili inceleme başlatan trafik ekipleri, motosiklet sürücüsü Muammer Ş.’nin sürücü belgesi olmadığını belirledi.

Bu tespitin ardından hem ehliyetsiz sürücüye hem de aracın sahibine ayrı ayrı 18 bin 677 TL olmak üzere toplam 37 bin 354 TL para cezası uygulandı.

MOTOSİKLETİN ÜZERİNDEKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ

Kazada hasar gören üç tekerli motosikletin arka kısmında yazan cümle dikkat çekti: “İmkansız olan her şey kafamın güzelliğine bakar.”