Antalya'da üniversite sınavına 7 dakika geç kalınca içeri alınmadı AYT sınavı için erken saatlerde okulların bahçeleri öğrenciler ve aileler ile dolup taşarken, 7 dakikayla sınava geciken aday, "Daha 10 dakikam vardı." dedi.

DHA

Yurtta üniversite sınavı heyecanı yaşanıyor.

Üniversite adaylarının temel bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü YKS için ikinci oturum heyecanı başladı.

İlk oturum olan TYT dün düzenlenirken, bugün ikinci ve üçüncü oturumlar gerçekleştirilecek.

Bu yıl da geç kaldılar

Ailelerin de ortak olduğu heyecanda hüzünlü anlar da yaşandı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınava geç kalanlara kapılar kapandı.

Bir yanda okul bahçelerinde sabah erken saatlerde yoğunluk oluşurken bir yanda da son anlarda bahçede koşuşturmaca yaşandı.

Dakikalarla büyük sınavı kaçıranlar gözyaşlarına boğuldu.

7 dakika gecikti

Bunun bir örneği de Antalya'da yaşandı. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde sınava girecek olan öğrenciler, 20 dakika önce sınav binası önünde kuyruk oluşturdu.

Saat 10.00'u gösterdiğinde sınav görevlileri giriş kapısını kapattı.

Sınava 7 dakika geç kalan öğrenci, görevlilerin uyarısının ardından sınav binasına alınmadı.

"10 dakikam vardı"

Görevlilerden kapıyı açmalarını isteyen adayın istediğini kırmayan polis memuru, kapıyı açarak zamanın dolduğunu ve içeri alınamayacağını söyledi.

Aday bunun üzerine, “Daha 10 dakikam vardı, yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim.” diyerek ayrıldı.